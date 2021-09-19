Magazin Oğulcan Eren Akay evli çıktı! Muhabirlere saldırmıştı...

Oğulcan Eren Akay evli çıktı! Muhabirlere saldırmıştı...

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Oğulcan Eren Akay evli çıktı! Muhabirlere saldırmıştı...

“Yasak Elma”nın Zehra’sı Şafak Pekdemir, Cihangir’de dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay’la samimi şekilde görüntülenmiş, Akay muhabirlere saldırmıştı. Oğulcan Eren Akay, işinden kovuldu. Akay’ın evli olduğu ortaya çıktı.

19 Eylül 2021, Pazar 08:58 Son Güncelleme:
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Yönetmen, olayın basına yansımasının ardından dizinin yapımcısı tarafından işten kovuldu. Oğulcan Eren Akay’ın ayrıca evli olduğu ortaya çıktı. Bir çocuk babası olan Akay’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.


Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Cihangir’deki 22 adlı mekânda gerçekleşti. Şafak Pekdemir’le görüntülenen Oğulcan Eren Akay, mekândan 03.00 sıralarında ayrılırken basın mensuplarını görünce sinirlendi.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

Önce küfür eden yönetmen, daha sonra Kanal D muhabiri Barış Agil’e kafa atıp tekmeyle saldırdı. Pekdemir muhabirlerden gözyaşları içinde özür diledi.


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