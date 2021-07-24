Magazin Oğulcan'dan Seda Sayan'a sitem: Annemi göremez oldum

Oğulcan'dan Seda Sayan'a sitem: Annemi göremez oldum

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Oğulcan'dan Seda Sayan'a sitem: Annemi göremez oldum

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sahibi olduğu Emily’s Garden’ı annesinin iki kere ziyaret ettiğini söyleyerek sitemde bulundu: Kendisini göremez oldum. Hakan KIRARSLAN / POSTA

24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Cihangir’deki Emily’s Garden’ın sahibi Oğulcan Engin, “İşletmecilik zor iş. İnsan idare etmek kolay değil. Pandemiden herkes gibi etkilendik” dedi. Ardından annesi Seda Sayan’a sitem etti. “Bana hep destek oldu. Ama şimdiye kadar sadece iki kere geldi. Biliyorum, işi başından aşkın. Kendisini göremez oldum.

Babam (Sinan Engin) geliyor. Annemin de daha fazla burayı ziyaret etmesini bekliyorum” dedi.

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