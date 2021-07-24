Cihangir’deki Emily’s Garden’ın sahibi Oğulcan Engin, “İşletmecilik zor iş. İnsan idare etmek kolay değil. Pandemiden herkes gibi etkilendik” dedi. Ardından annesi Seda Sayan’a sitem etti. “Bana hep destek oldu. Ama şimdiye kadar sadece iki kere geldi. Biliyorum, işi başından aşkın. Kendisini göremez oldum.

Babam (Sinan Engin) geliyor. Annemin de daha fazla burayı ziyaret etmesini bekliyorum” dedi.