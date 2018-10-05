Oğullarının ölüm haberini alan anne baba yıkıldı

Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi Hastane Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Suriyeliler, bıçaklarla birbirlerine girdi. Çıkan kavgada Muhammed El Ebud ile Muhammed H. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Muhammed El-Habud, Nizip Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavga haberi üzerine hemen hastaneye gelen ölen gencin anne ve babası ise tercüman yardımıyla sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. İlk etapta durumun iyi olduğu söylenen aile umutla oğullarından gelecek iyi haberi bekledi. Oğluna müdahale edilen acil müdahale odasına çağrılan Suriyeli baba Mahmut El Ali Habud’a acı haber verildi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan babanın durumunu gören eşi de adeta yıkıldı. Hastanede feryat eden Suriyeli ailenin o anları kameralara yansıdı. Hastane görevlileri, polis ve yakınları tarafından ailenin sakinleştirilmesinin ardından gencin cenazesini otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

CENAZE SURİYE'YE DEFNEDİLECEK

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Nizip’e götürülen cenaze kılınacak cuma namazının ardından Suriye'de El-Bab’a bağlı Bizea köyüne götürülecek