Derin bir ruha ve hassas bir kalbe sahip olan Oğuz Atay, sözlerinde de bu özelliğini yansıtmış ve okuyanlara en güzel aşk ve sevgi sözleri ile hitap etmeyi başarmıştır. Hayali arkadaşı Olric ile olan diyalogları ise aslında hemen herkesin dile getirmek isteyeceği türden anlamlar taşımaktadır. Merak edenler ve arayanlar için işte, resimli, anlamlı ve kısa Oğuz Atay sözleri…

OĞUZ ATAY SÖZLERİ: EN GÜZEL AŞK VE SEVGİ SÖZLERİ

Beynimi yıllık izne çıkarmak istiyorum.

Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.

İnsan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz.

Neden sadece bir hayal ürünüsün Olric? Siz gerçeksiniz de ne oluyor efendimiz…

Güçlü olmaya çalışmak beni yoruyor Olric.

Nereden başlıyorduk? İlk önce seviyor muyduk, yoksa ilk önce güveniyor muyduk?

Ben yalnız kalmalıyım başka çarem yok.

Aklımdan çıkmıyor, aklım çıkıyor. O çıkmıyor!

Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.

Acının adaletli oluşu değil, sürekli oluşu yoruyor bizi.

Nereden başlıyorduk? İlk önce seviyor muyduk, yoksa ilk önce güveniyor muyduk?

Ne ölmek nefessiz kalmaktır ne de yaşamak nefes almaktır… Yaşamak; sevilmeyi hak eden birine yaşamını harcamaktadır.

Gözleriniz çok ses çıkarıyor Albayım…

Sen duydun mu sustukları mı

Ben yaptığımda, bütün yanlışlar doğruydu.

Bazen gözlerde yaş akmaz ama kalp ağlar sessizce…

Cam kırıklıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın. Sussan; acıtır konuşsan kanatır.

Beni ya şımartın ya da kapı dışarı edin… Yarı içtenliğiyle dayanmam zor benim…

Yaşar gibi yapmaktan özlemez gibi yapmaktan, iyiymiş gibi yapmaktan, nefes alıp onu içimde tutmaktan sıkıldım.

Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor. Sanırım artık insan tutunamıyor insana…

Gel seninle bir daha ağlayalım; yaşanmışlara, yaşanmamışlara, bir de hiç yaşanamayacaklara.

İyi şeyler birdenbire olur; bu kadar bekletmez insanı. Sürüncemede kalan heyecanlardan ancak kötü şeyler çıkar. Ya da hiçbir şey çıkmaz.

Kendini çözemeyen kişi kendi dışında hiçbir sorunu çözemez.

Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun.

Fotoğraf çekilirken, nedense kendimizi gülümsemek zorunda hissediyoruz. Yani aslında ona bile mutluluk oyunu oynuyoruz.

RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA OĞUZ ATAY SÖZLERİ

Beni anlamıyorlardı. Zarar yok. Zaten beni, daha kimler anlamadı.

Tabiat, sırlarını bakmasını bilene açıklarmış.

Yalnız insanların kendi içinde başlayıp biten eğlenceleri vardır.

Sırf onun eseri diye… Öyleyse, ben de hayatımın sonuna kadar aynı yerde kımıldamadan oturacağım. Herkes istediği kadar koşsun. Beni anlayacak insan, oturduğum yerde de beni bulur…

Yemek koyulurken, “bu kadar yeter” dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye “anne” denir. Ve o her şeye değerdir.

Zaten senin ‘’hiçin’‘ fesat..

Tarih bir tahriften ibarettir. Tarih, geçmişten geleceğe uzanan ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün rüyalar gibi tarih de yorumlanabilir; ama görülürken değil.

Beni anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.

Zaman her şeyin ilacıysa, fazlası intihara girmez mi?

İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir? Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?

İlk çekingenlikler ne kadar tatlıdır. Oysa insan, bu beceriksizlikleri bir an önce yenmeye çalışır. Bütün gücüyle büyüyü bozmak, buzları kırmak için uğraşır.

İyi geçinmek İki kişinin kusursuz olmasıyla değil. Birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur.

Son bir şans daha verme, sevgine layık olmayana. Merak etme, aşk yürek işidir ve yüreği olmayanın kalbi kırılmaz nasılsa.

Hayatta silgim hep kalemimden önce bitti. Çünkü kendi doğrularımı yazacağım yere, tuttum başkalarının yanlışlarını sildim.

Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım.

Onunla ne zaman lades oynasak hep o kazandı. Kalbimdeyken nasıl aklımda derdim.

Siz bilmezsiniz albayım, insanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu.

Nedensiz ve sebepsiz sevdim seni. Çünkü bir sebebi olsa, aşk olmazdı bunun ismi.

Ne zaman hayata tutunmaya çalışsak, hep mahrem yerleri geldi elimize.

Söyle evladım’ diye teselli ederdi annem beni. Söyle de içine hicran olmasın. Hicran oldu anne.

Ben, senin bilinçaltı karanlıklarına ittiğin ve gerçekleşmesinden korktuğun kirli arzuların, ben senin bilinçaltı ormanlarının Tarzan’ı!

Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçeğin altını seninle çizdim ben.

Yemeye geldim seni. Benden kurtulamazsın. Ben, senin vicdan azabınım!

Koca bir ömrü harcamak dedikleri gerçeğin altını seninle çizdim ben.

Oysa bizim bütün güzelliğimiz, yaşadıklarımızla düşündüklerimiz arasındaki acıklı çelişkinin yansımalarından ibaretti.

İki kadına adamak istiyorum hayatımı. Biri “erkeğim” desin bana, diğeri sadece baba.

Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım.

Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz.

Siz bilmezsiniz albayım, insanlık tek başına kollarımda can verdi. Yanında kimseler yoktu.

Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Önemli olan, ilk defa değil son defa sevebilmek.

Neden yalnızlıktan şikayetçidir ki insan. Ne yani, mutlu olması için bir sevgiliye mi muhtaçtır her zaman.

İnsanlar bozuk para gibidir. İki seçenek vardır; yazı ya da tura. Bir yüzünü gösterirken bize diğer yüzünü zaman gösterecektir.

Kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım.

Beni bir gün unutacaksan, bir gün bırakıp gideceksen boşuna yorma, boş yere mağaramdan çıkarma beni. Alışkanlıklarımı, özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna.

Şu anda, sana güzel bir söz söyleyebilmek için on bin kitap okumuş olmayı isterdim dedi. Gene de az gelişmiş bir cümle söylemeden içim rahat etmeyecek; seni tanıdığıma çok sevindim kendi çapımda.

Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.

Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum.

Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.