Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü sorumlusu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin, 81 yaşında vefat etti.

Nihat Çetin’in cenazesi öğle saatlerinde Sapanca'daki Rüstempaşa Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine aile yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, spor camiasından eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörler Aykut Kocaman, Yılmaz Vural, eski Fenerbahçe futbolcusu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Rüşte Reçber ile spor camiasından çok sayıda isim katıldı.









Çetin'in cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.



