Magazin Oğuz Yılmaz neden öldü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oğuz Yılmaz neden öldü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Magazin

Oğuz Yılmaz neden öldü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği konuşuluyordu. Son dakika haberine göre şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayranları Oğuz Yılmaz'ın ölüm nedenini araştırırken, hayatı da araştırılamaya başlandı. Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oğuz Yılmaz şarkıları ve hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Yılmaz son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti. Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Body shaming
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şart koşuyor
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşak aşk felakatle sona erdi! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti