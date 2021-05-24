Magazin Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettiren görüntüler

Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettiren görüntüler

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Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettiren görüntüler

21 Mayıs’ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, gözyaşları içerisinde toprağa verilmişti. Ünlü şarkıcının ailesinin acısı hala tazeyken, onları üzen bir olay daha yaşandı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Oğuz Yılmaz'ın cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Yılmaz'ın ailesi bir açıklama yaparak "Acımız dinmeyecek ama elbette bizi alıştıracak, o zaman adalet önünde görüşeceğiz..." dedi.



İşte ailenin sitem dolu açıklaması:

Büyük üstad Oğuz Yılmaz vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda, para almak için dijital platformda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz. Akabinde gereğinin yapılacağını da size bildirmek istiyoruz. Unutmayın ölüm herkese var. Yaşatmayan da can almayan bir yaratan var. Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbette bizi alıştıracak, o zaman adalet önünde görüşeceğiz...

BİRBİRİMİZE DOYAMADIK

Aylin Yılmaz, 3 gün önce kaybettiği 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti.

Yılmaz, mezarlıkta çekilen fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak CANON Aylin Yılmaz"

Aylin Yılmaz, eşinin mezarını papatyalarla donattı:

"Canom...En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi"

Yoğun yağmura rağmen eşinin mezarından ayrılmayan Aylin Yılmaz, duygularını "Bugün sana yağmurla eşlik ettim. Çok severdin CANOM" sözleriyle dile getirdi. 


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