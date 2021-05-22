Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’dan duygulandıran paylaşım

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’dan mezar başında duygusal paylaşım:

Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım.

Bugün hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim.

Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık.

Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik...

Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. CANON Aylin Yılmaz

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanmış, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Vefat haberi, ünlü şarkıcının sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğmuştu.

Cenaze namazına; şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katılmıştı. Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilmişti.