Oğuzhan Asiltürk, 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Meclis’te yer aldı. 1980 darbesinin ardından ise 10 yıl yasaklı kaldı. Ancak, 1987 halk oylamasının ardından kalkan yasaklarla tekrar siyasete dönerek RP genel sekreterliğine seçildi. Uzun yıllar boyunca aktif siyaset yapan Oğuzhan Asiltürk, tüm çalışmalarının yanı sıra bir de kitap kaleme aldı. İşte Oğuzhan Asiltürk hakkında merak edilenler…

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğan Oğuzhan Asiltürk, siyasetçi ve eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde mezun olduktan bir süre siyasete girdi. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Evli ve dört çocuk babası olan Oğuzhan Asiltürk, 1980 darbesinden sonra 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. 1987 Anayasa referandumunun ardından yasağı kalkınca yeniden siyasete döndü.

1988’de gerçekleşen kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca Fazilet Partisi’ne geçti. Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.

Oğuzhan Asiltürk aynı zamanda Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı da kaleme aldı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK’ÜN ÇIKIŞI SİYASET GÜNDEMİNE DAMGASINI VURDU

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi’nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini kaydetti. Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteğinin azaldığını ifade eden Asiltürk, bu nedenle seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldıkları illerde milletvekili çıkaramadıklarını bildirdi.