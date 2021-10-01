Oğuzhan Asiltürk’ün vefat haberi hem siyaset dünyasında hem de halk arasında büyük üzüntüye neden oldu. 13 Eylül’den bu yana hastanede tedavisi devam eden ünlü ismin ölüm haberini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından duyururken, pek çok kişi de Oğuzhan Asiltürk kimdir ve nerelidir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında ve neden öldü? araştırması yapmaya başladı…

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi, ilkokul, ortaokulu ve liseyi Malatya’da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden alan Asiltürk, bir dönem Serbest Müşavir Mühendislik yaptıktan sonra siyaset hayatına giriş yaptı.

14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekilliği yapan Oğuzhan Asiltürk, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN SİYASİ KARİYERİ

MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında kalan ve yargılandıktan sonra beraat eden Oğuzhan Asiltürk, 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Pek çok siyasi gibi 1987 Anayasa referandumu ile yasağı kalkan Asiltürk, ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. Genel seçimlerde de 11 yıl aranın ardından tekrar Malatya milletvekili seçildi.

Refah Partisi’nden sonra Fazilet Partisi'ne geçen Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi.

"Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli kitabı kaleme alan Asiltürk, Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

86 yaşında hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’ün vefat nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Asiltürk’ün 13 Eylül 2021 tarihinden bu yana Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü biliniyordu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ: MEKANI CENNET, MAKAMI ÂLİ OLSUN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" mesajını paylaştı.



