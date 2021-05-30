Oğuzhan Koç, hiçbir masraftan kaçınmıyor

Oğuzhan Koç’la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la Kaş’ta tatil yapıyor. Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansımıştı.

MASRAFLAR OĞUZHAN’DAN

Teknenin tüm masraflarını Oğuzhan Koç’un karşıladığı, genç şarkıcının 1 haftalık kira bedeli olarak peşin 100 bin lira ödediği öğrenildi.







