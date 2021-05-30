Magazin Oğuzhan Koç, hiçbir masraftan kaçınmıyor

Oğuzhan Koç, hiçbir masraftan kaçınmıyor

Magazin

Oğuzhan Koç, hiçbir masraftan kaçınmıyor

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kiraladıkları guletle Ege koylarını gezmeye devam ediyor. Koç, sevgilisiyle çıktığı ‘aşk tatili’nde hiçbir masraftan da kaçınmıyor.

30 Mayıs 2021, Pazar 11:46 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç’la Demet Özdemir, bir süredir yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la Kaş’ta tatil yapıyor. Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansımıştı.

MASRAFLAR OĞUZHAN’DAN

Teknenin tüm masraflarını Oğuzhan Koç’un karşıladığı, genç şarkıcının 1 haftalık kira bedeli olarak peşin 100 bin lira ödediği öğrenildi.


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