Magazin Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi

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Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar aşk dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı.

24 Mart 2020, Salı 08:18 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç’un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. Gülsoy’un yayınladığı bir karede Koç’un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

'Hiçbir fikrim yok'

Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine Instagram’da şu açıklamayı yaptı:

“Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten.”


https://www.instagram.com/p/B7Q52EBFf2Y/

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