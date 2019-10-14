Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 3,5 yılın ardından ayrıldı

Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'in yıllar önce sette başlayan aşkları sona erdi. İlişkilerinin bittiğine dair henüz iki taraftan da açıklama gelmemesine rağmen çiftin sosyal medya hesaplarından beraber çektirdikleri fotoğrafları kaldırmaları dikkat çekti.

Birbirlerini takip etmeyi bırakmayan ve dostane şekilde ayrılan ikilinin ayrılma sebepleri henüz bilinmese de iş yoğunluğu olduğu konuşuluyor.

Ayrılığın ardından da ikilinin yine yoğun bir tempoyla işlerine ağırlık vermeleri bekleniyor.

Çift, Eylül ayının başında magazin muhabirlerinin evlilikle ilgili sorularına "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar." cevabını vermişlerdi.