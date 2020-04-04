Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin aşkı kaldığı yerden devam
3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir karar ile sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde yeniden barıştı.
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. yakınlarının “nikah masasına oturacaklar” dediği sevgililer ekim 2019’da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi. ortak dostları sayesinde barıştılar. Sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer iddiaya göre; karantina günlerini birlikte geçiriyor.
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