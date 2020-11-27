Magazin Oğuzhan Koç: Koronaya yakalanan bir isim daha

Oğuzhan Koç: Koronaya yakalanan bir isim daha

Magazin

Oğuzhan Koç: Koronaya yakalanan bir isim daha

'3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı.

27 Kasım 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'tan Ozan Güven'e tepki


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal: Daha kırkı çıkmadı