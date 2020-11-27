Oğuzhan Koç: Koronaya yakalanan bir isim daha
'3 Adam'dan Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı.
27 Kasım 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının cumartesi gününden beri evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İbrahim Büyükak'ın da önceki gün koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.
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