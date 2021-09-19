Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı reklam mı? Şaşırtan iddia...

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı reklam mı? Şaşırtan iddia...

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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı reklam mı? Şaşırtan iddia...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 2021 senesine yaşadıkları aşkla damga vurmuştu. Fakat şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuz Koç, hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Çıkan iddiaların ardından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

19 Eylül 2021, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir, ‘Erkenci Kuş’ dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman’la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir’in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı. Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı. Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar.

Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan, basınına göre Demet Özdemir ve Oğuz Koç aşkı sadece reklamdan ibaret.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AŞKI REKLAM MI?

Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Oğuzhan Koç’un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

OĞUZHAN KOÇ, ACUN ILICALI İLE OLAN YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı’nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV8’de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. İtalyan basının bu iddiaları sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

Öte yandan iddiaları ortaya atan gazeteci Alessandro Rosica, Oğuzhan Koç’un kendisini Instagram’dan engellediğini belirtti.

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