'Bana Baba Dedi' dizisinde aşk yaşamaya başlayan çiftin yaklaşık 4 yıl süren aşkı bitti. Yağmur Tanrısevsin ayrılığın ardından sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.

Herkes onların nikah masasına oturacağı günü bekliyordu. Ancak evlilik soruları soruldukça onlar hep kaçıyordu. O sorular hep havada kaldı.

Ayrılık fitili ateşlendi

Baskılar en sonunda büyük aşkın sonunu getirdi. İlişkileri süresince hem aileleri hem yakınları tarafından yapılan evlilik baskısı çiftin arasındaki ayrılık fitilini ateşleyen ilk şey oldu.

Stresin dozu arttıkça arttı

Ünlü çift ilişkileri süresince neredeyse 40'a yakın düğüne katıldı. Bu düğünlerde sorulan evlilik soruları stresin dozunu artırdıkça artırdı. Yağmur Tanrısevsin'in sabrı da sonunda tükendi. İlişkisine zaman ayırmak için İstanbul dışındaki işleri bile ince eleyip sık dokuyan Yağmur Tanrısevsin bir hafta önce ayrılık kararı aldı.

Aradaki bağ iyice koptu

Oğuzhan Koç sevgilisini ikna etmek için elinden geleni yaptı ama yine de nikah masasına yaklaşmadı. Bu durum çiftin arasındaki bağları iyice kopardı.

Romantik ayrılık açıklamalarının trend olduğu günümüzde bir açıklama da ünlü çiftten geldi. Ayrılıktan sonra ilk kez görüntülenen ve mutsuzluğu her halinden belli olan Oğuzhan Koç ayrılık sorularına şöyle cevap verdi:

"Bu konularla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Yazdık işte yani, ben böyle yerlerde konuşan adam mıyım? Sence şimdi bir şey söyleyecek miyim? Hayır, e o zaman görüşürüz."

İddiaları doğrulamış oldu

Ancak oyuncu, o sırada muhabirin 'Evlilik yüzünden mi ayrıldınız' sorusuna sessiz kalıp gidince bu iddiaları da doğrulamış oldu.





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