Oğuzhan Özkaya' dan tam burs
Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına tam burs sunuyor.
02 Mayıs 2020, Cumartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda, görevlerini yerine getirirken covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına yüzde yüz eğitim bursu sağlama kararı aldı.
Sadece çocukları yararlanabilecek
Oğuzhan Özkaya, sağlık çalışanlarının hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu :
Sağlık çalışanlarımızı her zaman olduğu gibi desteklemeliyiz. Görevi ne olursa olsun covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının sadece çocukları bundan yararlanacaktır. Bursumuz tüm okullar ve kurslarımızı kapsıyor. Hayatını ortaya koyarak görevini yapanlara minnettarız. Huzur içinde uyumaları için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.