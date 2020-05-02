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Eğitim & Kariyer Oğuzhan Özkaya' dan tam burs

Oğuzhan Özkaya' dan tam burs

Eğitim & Kariyer

Oğuzhan Özkaya' dan tam burs

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına tam burs sunuyor.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda, görevlerini yerine getirirken covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına yüzde yüz eğitim bursu sağlama kararı aldı. 

Sadece çocukları yararlanabilecek

Oğuzhan Özkaya, sağlık çalışanlarının hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu :

Sağlık çalışanlarımızı her zaman olduğu gibi desteklemeliyiz. Görevi ne olursa olsun covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının sadece çocukları bundan yararlanacaktır. Bursumuz tüm okullar ve kurslarımızı kapsıyor. Hayatını ortaya koyarak görevini yapanlara minnettarız. Huzur içinde uyumaları için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

 


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