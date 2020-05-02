Oğuzhan Özkaya' dan tam burs

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları toplantıda, görevlerini yerine getirirken covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına yüzde yüz eğitim bursu sağlama kararı aldı.

Sadece çocukları yararlanabilecek

Oğuzhan Özkaya, sağlık çalışanlarının hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu :

Sağlık çalışanlarımızı her zaman olduğu gibi desteklemeliyiz. Görevi ne olursa olsun covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının sadece çocukları bundan yararlanacaktır. Bursumuz tüm okullar ve kurslarımızı kapsıyor. Hayatını ortaya koyarak görevini yapanlara minnettarız. Huzur içinde uyumaları için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.



