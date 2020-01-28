Oğuzhan Özyakup Feyenoord transferini bizzat açıkladı

Oğuzhan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferiyle ilgili "Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum" diyen Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord forması giyecek.

Oğuzhan Özyakup Hollanda yolcusu