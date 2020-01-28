Oğuzhan Özyakup Feyenoord transferini bizzat açıkladı
Beşiktaş'ın kaptanı ve 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a transfer olacağını açıkladı. Oğuzhan, ailesinin Hollanda'da olduğunu ve kendini iyi hissedeceği yere gideceğini söyledi.
Oğuzhan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferiyle ilgili "Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum" diyen Oğuzhan Özyakup sezon sonuna kadar kiralık olarak Feyenoord forması giyecek.