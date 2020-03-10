Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie barıştı. Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta, van Persie'nin ise Fenerbahçe'de oynadığı dönemde bir derbi maçında tartışan iki oyuncu, 3 seneyi aşkın süredir konuşmuyordu.

Her fırsatta Arsenal yıllarından van Persie'yi idolü ve abisi olarak gördüğünü söyleyen Oğuzhan Özyakup, derbide yaşadıkları tartışma sonrası van Persie'yi kast ederek "Başka bir oyuncuyla özel bir ilişkim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün" demişti.

Daha sonra Robin van Persie "Kimseyle sorunum yok" açıklamasını yapınca Oğuzhan Özyakup da van Persie'yi arayıp özür dilediğini açıklamıştı.

Özür açıklamasının ardından iki oyuncu ilk kez beraber görüntülendi.

Feyenoord'un resmi Twitter hesabından "Abiii" notuyla paylaştığı videoda iki oyuncu sarmaş dolaş yürürken görülüyor.