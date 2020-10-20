Beşiktaş'ın geçene sene devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan, "Hollanda'da ailemle olmak bana iyi gelecek" demişti. Sezon sonu Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle beraber Beşiktaş'a dönen Oğuzhan için beklentiler yüksekti. Sergen Yalçın'ın onu yeniden parlatması beklenirken hem takımdaki kötü gidiş hem de Oğuzhan'ın yetersizliği bunun önüne geçti.
Futbol Oğuzhan Özyakup yine Hollanda yolunda
Oğuzhan Özyakup çoğu maçta sonradan bile oyuna giremedi. Skorer'deki habere göre Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu.
Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödemek istemediklerini bildirdi. Siyah-beyazlılar bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.
Oğuzhan'ı kulübeye mahkum etmek isteyen Beşiktaş, oyuncusunu yine Hollanda'ya gönderecek. Sergen Yalçın'dan da son onay gelirse Oğuzhan bir kez daha Feyenoord forması giyecek.
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