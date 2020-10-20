Futbol Oğuzhan Özyakup yine Hollanda yolunda

Oğuzhan Özyakup yine Hollanda yolunda

Futbol

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup ayrılığın eşiğinde. Sergen Yalçın faktörünün Oğuzhan'ı eski günlerine döndürmesi bekleniyordu ancak bir türlü beklenen çıkış gerçekleşmedi. Feyenoord'un devreye girmesinin ardından Oğuzhan'ı tekrar Hollanda'ya gitmesi gündemde.

20 Ekim 2020, Salı 11:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın geçene sene devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan, "Hollanda'da ailemle olmak bana iyi gelecek" demişti. Sezon sonu Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle beraber Beşiktaş'a dönen Oğuzhan için beklentiler yüksekti. Sergen Yalçın'ın onu yeniden parlatması beklenirken hem takımdaki kötü gidiş hem de Oğuzhan'ın yetersizliği bunun önüne geçti.

Oğuzhan Özyakup çoğu maçta sonradan bile oyuna giremedi. Skorer'deki habere göre Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu.

Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödemek istemediklerini bildirdi. Siyah-beyazlılar bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.

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Oğuzhan'ı kulübeye mahkum etmek isteyen Beşiktaş, oyuncusunu yine Hollanda'ya gönderecek. Sergen Yalçın'dan da son onay gelirse Oğuzhan bir kez daha Feyenoord forması giyecek.


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