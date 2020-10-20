Oğuzhan Özyakup yine Hollanda yolunda

Beşiktaş'ın geçene sene devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan, "Hollanda'da ailemle olmak bana iyi gelecek" demişti. Sezon sonu Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle beraber Beşiktaş'a dönen Oğuzhan için beklentiler yüksekti. Sergen Yalçın'ın onu yeniden parlatması beklenirken hem takımdaki kötü gidiş hem de Oğuzhan'ın yetersizliği bunun önüne geçti.