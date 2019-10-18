Takvim'in haberine göre; Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, çapkınlıktan geri kalmadı.

Geçen hafta Melisa ile ailelerini tanıştıran ve düğün tarihini belirleyen Oğuzhan'ın, çapkınlık yaparken yakalandığı yazıldı. 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar gündeme geldi.

'Bu da ardından gelen gol'

Instagram'dan paylaşımda bulunan Funda Aksu'nun, Oğuzhan'ın mesajlarını göstererek ''Bu da ardından gelen gol'' paylaşımında bulunduğu belirtilmişti.

Yalanladı

Konuyla ilgili Oğuzhan Özyakup'tan açıklama geldi. Oğuzhan Özyakup, görüntünün phososhoplu sahte bir yazışma görüntüsünden ibaret olduğunu ifade ederek söz konusu haberi yalanladı.

Oğuzhan Özyakup ile Melisa Aslı Pamuk, 2020 yılında evlenmeyi planlıyor.