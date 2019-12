Oğuzhan Uğur: Can Yaman‘ı haksız yere linç ediyorlar

Program esnasında İspanyol bir kadının "Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” sorusuna Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” yanıtını vermişti. Can Yaman’ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise “Çevireyim mi” diye sormuştu. Gülerek karşılık veren Can Yaman ise “Hayır” demişti.

Can Yaman'ın bu çirkin cümlesi sosyal medyada oldukça tepki gördü. Bir çok kullanıcı sosyal medya üzerinden Can Yaman'ı eleştirdi. Bu eleştirilerin en ilginci ise fenomen Oğuzhan Uğur'dan geldi. Uğur o sözler için bu cümleleri söyledi...

'Küçük bi kusur için bu linç fazla'

"Can Yaman ‘ı haksız yere linç ediyorlar. Kadın sormuş;”Mükemmel insan profilindesiniz, hiç mi kusurunuz yok? Varsa söyleyin de dünyadan olduğunuza inanalım.”demiş. Adam da “gel içeride göstereyim” demiş. Kusuru içeride gösterilecek bi kusur o zaman. Küçük bi kusur için bu linç fazla"

Fenomen Oğuzhan Uğur da geçmişte YouTube kanalı üzerinden sunduğu Babala TV'deki bir yayında cinsiyetçi sözleriyle uzun süre gündem olmuştu. Oğuzhan Uğur programda bir kadınla arasındaki diyalogda belden aşağı ve cinsiyetçi konuşmalar yapmıştı.

Ceren Taşçı: En kötü sürümlerinden biri

Can Yaman'ın 'Erkenci Kuş' dizisinden rol arkadaşı Ceren Taşçı ise Can Yaman'a şu sözlerle tepki gösterdi.

"Aynı dizide beraber ekmek yedik fakat bu artık dayanılası bir tavır değil. Erk aklın en kötü sürümlerinden biri Can Yaman. Aynı dizide oynadığı kadın hakkında yaptığı yorumlar, bir kadına arka odaya geçelim espirisi kadını konumlandırdığı yerden kendini yansılıyor bize aslında."





