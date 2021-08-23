Oğuzhan Uğur’un Youtube kanalında paylaştığı ve tartışma yaratan videosuyla ilgili bir grup vatandaş suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Oğuzhan Uğuz’un insanlık suçu işlediği iddia edildi.

Youtube kanalında gündeme dair yorumlar yapan Oğuzhan Uğur’un yeni sezon tanıtımı tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada gördüğü tepki sonrasında açıklama yapan Uğur, “Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz teki, ‘din düşmanlığı’ olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata” dedi.

“İNSANLIK SUÇU”

Paylaşılan videonun ardından vatandaşlar Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusundan bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Oğuzhan Uğur’un, insanlık suçu işlediği iddia edilerek, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

“YAPTIĞINIZ ALENEN IRKÇILIK”

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Hasret Yıldırım, Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklama ile özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlediğini söyleyerek, “Videodaki kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam’ı teslim etmektedir” dedi. Videoda Müslümanların aciz, muhtaç, ellerinde silahlı ve sapık bir şekilde gösterildiğini iddia eden Yıldırım, “Biz bundan sonra bu işi öğrendik. Bundan sonra kanuni haklarımızı kanun çerçevesinde sizden hesap soracağız ve siz bu hesabı vereceksiniz” dedi. Oğuzhan Uğur’un ırkçılık yaptığını söyleyen Yıldırım, “Her yaptığınız rezillikte bunun adı fikir hürriyeti oluyor. Ancak sizin yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek” dedi.



