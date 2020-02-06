Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı ve gittiği günden beri Beşiktaş’ı kötüleyen Oğuzhan Özyakup, yine taraftarları kızdıracak bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonuna şöyle konuştu:

"Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste iki şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Beşiktaş'ta 7 yıl oynadım. Bu neredeyse imkânsız bir şey. Eğer kulüpte işler kötü giderse, oklar ilk olarak sana dönüyor. Taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor. Mantıklı gibi ama ben adil olmadığını düşündüm. Aylarca maaş alamadım çünkü ödeyemiyorlardı. Ancak en sadık taraftar Beşiktaş'ta."

Sabah