OHAL kalktı, sayı rekora ulaştı

Corona virüs nedeniyle ilan edilen OHAL'in 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya’da başkent Tokyo'da rekor vaka sayısına rastlandı. Bugün 57'si Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde tespit edilen 89 yeni vaka, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 19 bin 118'e yükseldi. Toplam vaka sayısına karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.

Japonya’da şimdiye dek 13'ü karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 985 kişi hayatını kaybetmiş, OHAL'in kaldırılmasının ardından yeniden artışa geçen günlük vaka sayısı ikinci dalga endişesine neden olmuştu.

İHA