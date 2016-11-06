Oje hakkındaki korkutucu gerçekler

Kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan ojenin aslında hiç masum olmadığını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar sonucunda kadınların sık sık kullandığı ojenin korkutucu gerçekleri ortaya çıktı.ABD’li uzmanlar tarafından yapılan araştırmada ortaya çıkan ojenin zararları çok şaşırttı. Araştırma esnasında incelenen 3 bin farklı ojelerde, ürünlerin yarısından fazlasında trifenli fosfat maddeleri görüldü.7’den 70’e hemen herkesin tırnaklarında çeşitli renklerde ojeler bulunmaktadır.Kozmetik ürünleri arasında en çok toksini içeren maddenin ojeler olduğunu biliyor muydunuz?Ojenin içerisinde çok miktarda bulunan madde hormon sisteminin dengesini bozar.Oje, yağ depolamasını olumsuz etkiler.Oje, kilo problemlerine yol açıyor.Mobilya üretiminde kullanılan trifenil fosfat adı verilen madde kalıcılığı ve esnekliği artırmak için oje içerisinde kullanılır.Oje kullanan kişilerde yapılan araştırma sonucunda, idrar testlerinde görüldüğü üzere maddenin bir süre sonra kana karıştığı görüldü.Ojenin içerisinde bulunan maddelerin yağ yakımını durdurup kilo alınmasına ve ciddi kilo problerim yaşanmasına neden olacağı bilinmekte.Oje araştırmasını yapan ekipten Johanna Congleton, “Kadınlara ve genç kızlara pazarlanan bir ürünün tartışmalı bir endokrin çevre bozucu içermesi kaygı vericidir” dedi.Congleton, “kimyasal maddenin oje sürüldükten kısa süre sonra vücut tarafından emiliyor olmasını daha da kaygı verici bulduklarını” söyledi.Hamile bayanların oje kullanması, her konuda olduğu gibi bu konudada hamilelerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanmakta.Kişinin ojeden aldığı zararlar bebeğe de geçeceğinden ilerleyen zamanlarda daha büyük problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.Bir çok ebeveyn, kızlarını süslemek için ellerinden geleni yaparlar. Tokalar, giysiler ile çocuklarımızın tam bir güzellik abidesi olmasını sağlarız. Peki ya makyaj malzemeleri?Çocuklarımızın temiz, bakımlı olmasını sağlamalıyız ancak bunu makyaj malzemeleri ile yapmamız çok yanlış bir durumdur. Özellikle küçük yaştaki çocuklara sürülen ojeler, Uzmanlarca oldukça zararlı. İçerisinde bulunan ‘Toluen’ diye adlandırılan madde insan vücuduna girerek zarar veremeye başlıyor.Bu madde kan ve beyindeki hücreleri öldürmeye kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle özellikle çocuklarımızı bu gibi kimyasal maddelerden uzak tutarak zarar görmelerini engellemeliyiz.