Ojenin kalıcı olması için yöntemler
Daha güzel olmak için sürdüğünüz ojeler birkaç gün sonra uçlarından soyuluyor, bakımsız görünmenize neden oluyor, değil mi? Merak etmeyin, artık bu sorunu yaşamak zorunda değilsiniz!
İşte ojenizin kalıcı olabilmesi için uygulamanız gereken yöntemler:
1- Şeffaf oje sürerek başlayın
Ojenin daha kalıcı olması için en önemli püf noktalarından biri, en alt kata şeffaf oje sürmektir. Renkli ojenizi sürmeden önce sağlam bir zemin hazırlamak için, tırnaklarınıza mutlaka bir kat şeffaf cila sürün. Bu, ojenizin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ayrıca ojeyi çıkarttığınızda, koyu renk tırnak etinize bulaşmaz.
2- Ojeyi iyice çalkalayın
Basit ama etkili bir yöntem: Ojenizi sürmeden önce mutlaka çalkalayın. Bu, ojenizin şişe içinde kurumasını engeller ve tam olarak karışmasını sağlar. Bu sayede daha pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz.
3- İlk katın kurumasını bekleyin
Oje sürmek için aceleniz olsa bile, ilk kat ojenin kurumasını mutlaka bekleyin. Bu işlemi hızlandırmak için oje kurutucu sprey kullanabilirsiniz. Ojenin ikinci katına geçmeden önce ilk katın kurumuş olmasına özen gösterin.
4- Tırnak ortasına sürün
Ojeyi sürmeye tırnağın ortasından başlayın. Bir tırnağı üç hamlede bitirmeye çalışın. Ojenizi tırnak uçlarında biraz daha fazlalaşacak şekilde sürün. Çünkü ojeler, ilk önce uç taraftan soyulmaya başlar.
5- Şeffaf ojeyle koruyun
Ojenin üzerine ince bir kat şeffaf oje sürerseniz, daha kalıcı olacaktır. İki günde bir ojenin üzerine şeffaf cila sürün. Bu, ojenin dayanıklılığını artırır. Mat veya parlak oje seçebilirsiniz, bu tamamen size bağlı. Dilerseniz oje koruyucu cilalardan alabilirsiniz.
Ojenin kalıcı olması için bilmeniz gerekenler
1- Şeffaf oje sürerek başlayın
Ojenin daha kalıcı olması için en önemli püf noktalarından biri, en alt kata şeffaf oje sürmektir. Renkli ojenizi sürmeden önce sağlam bir zemin hazırlamak için, tırnaklarınıza mutlaka bir kat şeffaf cila sürün. Bu, ojenizin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ayrıca ojeyi çıkarttığınızda, koyu renk tırnak etinize bulaşmaz.
2- Ojeyi iyice çalkalayın
Basit ama etkili bir yöntem: Ojenizi sürmeden önce mutlaka çalkalayın. Bu, ojenizin şişe içinde kurumasını engeller ve tam olarak karışmasını sağlar. Bu sayede daha pürüzsüz bir görünüm elde edersiniz.
3- İlk katın kurumasını bekleyin
Oje sürmek için aceleniz olsa bile, ilk kat ojenin kurumasını mutlaka bekleyin. Bu işlemi hızlandırmak için oje kurutucu sprey kullanabilirsiniz. Ojenin ikinci katına geçmeden önce ilk katın kurumuş olmasına özen gösterin.
4- Tırnak ortasına sürün
Ojeyi sürmeye tırnağın ortasından başlayın. Bir tırnağı üç hamlede bitirmeye çalışın. Ojenizi tırnak uçlarında biraz daha fazlalaşacak şekilde sürün. Çünkü ojeler, ilk önce uç taraftan soyulmaya başlar.
5- Şeffaf ojeyle koruyun
Ojenin üzerine ince bir kat şeffaf oje sürerseniz, daha kalıcı olacaktır. İki günde bir ojenin üzerine şeffaf cila sürün. Bu, ojenin dayanıklılığını artırır. Mat veya parlak oje seçebilirsiniz, bu tamamen size bağlı. Dilerseniz oje koruyucu cilalardan alabilirsiniz.
Ojenin kalıcı olması için bilmeniz gerekenler