Okan Bayülgen: Otomobil almak salaklıktır

Okan Bayülgen, Bref markasının başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle Kilyos’ta kıyı temizliği yaptı.

Eskisi gibi otomobile yatırım yapmadığını belirten komedyen, “Toplu taşımaya bayılıyorum. Otobüs değil ama metroya biniyorum. Otomobilim yok. Kiralık motosiklet ya da araçla dolaşıyorum. Otomobil almak bence salaklık” şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen, denize atılan atıkların insan genetiğini bozup, hastalığa neden olduğunu belirtti.

5 yaşındaki komedyen, “Plastik, çağımızın en önemli meselesi... Bizler belli yaşlara geldik ama eğer bu sorumluluğu bugün gösterebilirsek, çocuklarımızı plastik olmaktan kurtaracağız. Çevreci şeklim, imajım yok ama benim de çocuğum var. Şu ya da bu görüşte olmanız, şuna ya da buna inanmanız önemli değil, gerçek olan minikleri korumamız” dedi.

Bennu Gerede de kıyı temizliğine katılan ünlüler arasındaydı. (Cadde)





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