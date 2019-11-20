Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem, Amedeus oyununda başrolde

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor…

Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen ''Amadeus”, 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği Sinema filmiyle “En İyi Film ve “En İyi Uyarlama” dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanan “Amadeus”, Ocak ayında tiyatro sahnesinde sanat severlerle buluşacak.



