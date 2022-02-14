Okan Buruk bunu ilk kez yapmıyor! Önce Tudor, şimdi Torrent

"Haber bekliyorum"

Galatasaray'ın halihazırda hocası olan Torrent'i kastederek, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" diyen Buruk; daha sonra da "Teklif gelirse kabul etmemek gibi bir lüksüm yok" açıklamasını yaptı.

Torrent'i üstü kapalı olarak eleştiren Buruk, bunu ilk kez yapmıyor.