Okan Buruk bunu ilk kez yapmıyor! Önce Tudor, şimdi Torrent

İddiaları güçlendirdi
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükselmeye başladı. Domenec Torrent'in yerine geleceği iddia edilen Buruk, yaptığı açıklamalarla bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükselmeye başladı. Domenec Torrent'in yerine geleceği iddia edilen Buruk, yaptığı açıklamalarla bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.
Galatasaray'ın halihazırda hocası olan Torrent'i kastederek, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" diyen Buruk; daha sonra da "Teklif gelirse kabul etmemek gibi bir lüksüm yok" açıklamasını yaptı.
Torrent'i üstü kapalı olarak eleştiren Buruk, bunu ilk kez yapmıyor.
5 yıl önce de buna benzer bir süreç yaşanmıştı. Galatasaray'ın o dönemki hocası Igor Tudor'un koltuğu sallantıdayken yerine Fatih Terim ve Okan Buruk isimleri geçiyordu.
Buruk, Akhisar Belediyespor'un başındayken Galatasaray deplasmanında Galatasaray kulübesiyle tartışmıştı. Igor Tudor'la sürtüşme yaşayan Buruk, maç sonu çok sert konuşmuş yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:
Maçın başından itibaren Igor Tudor benim konuşmaya başladı. Bu kadar vasıfsız bir insan, Galatasaray kulübesinde duruyorsa gerçekten bundan eski Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum. Devamlı bana konuştu. Teknik adam, teknik adamla konuşur mu? Ben hakemle konuştuğum anda bana bir şeyler söylüyor. Böyle ikinci sınıf bir hocaların burada çalışması da üzücü. Senin benimle ne işin var. Kendi işine baksana!
Okan Buruk bu sözlerinden ötürü daha sonra Tudor'dan değil ancak Galatasaray camiasından özür dilemişti. Şimdi ise Buruk'un ismi Torrent'in yerine anılıyor.
Tecrübeli hoca, oğlunun hastalığının iyiye gitmesi nedeniyle sahalara dönmeye hazır.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak İngitlere'ye giden Buruk, Hull City'nin maçını izlemişti. Galatasaray ile adı anılan teknik adam, bu iddiaları reddetmek ya da "Galatasaray'ın zaten bir hocası var" demek yerine oldukça istekli ve sıcak davranıyor.