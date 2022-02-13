Milliyet'e konuşan Okan Buruk, "Galatasaray’dan bana gelen bir teklif yok. İhtiyaç olursa buna hayır deme lüksüm yok" ifadelerini kullandı.

TV100'e de açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" demişti.

Sosyal medyada bazı Galatasaraylılar Okan Buruk'un göreve getirilmesi için Burak Elmas yönetimine çağrıda bulunuyor.



