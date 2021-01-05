Futbol Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi

Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi

Futbol

Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.

05 Ocak 2021, Salı 22:51 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağını 3 maça düşürdü.

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Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ceza ile ilgili erteleme talebini ise reddetti.

AA

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