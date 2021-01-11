Magazin Okan Karacan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın
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Okan Karacan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın

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Okan Karacan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın

Oyuncu Okan Karacan kendini kötü hissedince Covid 19 testi yaptırdı. Karacan'ın covid testi pozitif çıktı. Durumu kötüleşen Karacan, hastaneye kaldırıldı, durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 13:13 Son Güncelleme:
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Oyuncu Okan Karacan, corona virüse yakalandı. 3 gündür karantinada olan Karacan'ın, durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam ediyor.

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Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Herkese merhaba, nefes darlığım ve ağrılarım devam ediyor ama emin ellerdeyim. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu hastalığı yenip aranıza tekrar kavuşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol. Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın.



Mide küçültme ameliyatı olmuştu

Ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikayetçi olduğu fazla kilolarından mide ameliyatı olarak kurtulmuştu. Karacan 1 yılda tam 60 kilo vermişti. 140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, "Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum" diye konuşmuştu.

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