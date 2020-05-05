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Magazin Okan Karacan: Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Okan Karacan: Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Magazin

Okan Karacan: Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Okan Karacan, İletişim ve Marka Danışmanı Burçak Ilıman’ın Instagram üzerinden yaptığı programa konuk oldu. Karacan, televizyon dünyasına geri dönebileceğinin sinyallerini verirken Gökçe Bahadır'la ilgili de "Bugünlere gelmesinde rolüm büyük" dedi.

05 Mayıs 2020, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Emek vermeden hiçbir şey olmadığını dile getiren Okan Karacan, “Terakki Lisesi’nde okurken, o zamanlar talk show yapan iki kişi vardı ve bunlardan biri Cem Özer’di. Devamlı Cem Özer’ in peşindeydim. Kendisini çok severim. Hatta bir gün BKM’ de talk show yaparken kulisine girmiştim. O günün stresiyle beni tersleyip göndermişti ve o günden sonra yeniden bir başlangıç yaptım. Gençlere de tavsiyem hayallerinden vazgeçmesinler. Öğrenmeye istekli bütün arkadaşlarımıza zaman veya nereden ulaşması fark etmez kapım her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Gökçe Bahadır ile ilgili bir anısını da anlatan Karacan, “Önceden ofisimizin yarısı Tümay Özokur’undu ve bizim çocuk oyunlarında bir kızı çok beğendiler. Sonrasında o kız Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini ardından ise Yaprak Dökümü’nde ‘Leyla’ karakterini canlandırdı. O kız Gökçe Bahadır’dı. Ben bu hikayeden de gururla bahsediyorum” dedi.


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