Okan Karacan: Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Emek vermeden hiçbir şey olmadığını dile getiren Okan Karacan, “Terakki Lisesi’nde okurken, o zamanlar talk show yapan iki kişi vardı ve bunlardan biri Cem Özer’di. Devamlı Cem Özer’ in peşindeydim. Kendisini çok severim. Hatta bir gün BKM’ de talk show yaparken kulisine girmiştim. O günün stresiyle beni tersleyip göndermişti ve o günden sonra yeniden bir başlangıç yaptım. Gençlere de tavsiyem hayallerinden vazgeçmesinler. Öğrenmeye istekli bütün arkadaşlarımıza zaman veya nereden ulaşması fark etmez kapım her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır’ın bugünlere gelmesinde rolüm büyük

Gökçe Bahadır ile ilgili bir anısını da anlatan Karacan, “Önceden ofisimizin yarısı Tümay Özokur’undu ve bizim çocuk oyunlarında bir kızı çok beğendiler. Sonrasında o kız Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini ardından ise Yaprak Dökümü’nde ‘Leyla’ karakterini canlandırdı. O kız Gökçe Bahadır’dı. Ben bu hikayeden de gururla bahsediyorum” dedi.



