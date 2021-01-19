Okan Koleji’nde Online Çin Kültürü ve Çince Festivali

Okan Koleji, yabancı dil eğitiminde de fark yaratıyor. Anaokulu gruplarında 5 yaştan itibaren öğrencilerine İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca öğrenme imkânı sunuyor. Çocuklar ilkokul, ortaokul ve lisede de anaokulunda seçtikleri ikinci dili öğrenmeye devam ediyorlar. İstanbul’daki ilk ve tek olan Konfüçyus sınıfını 2015 yılında açan Okan Koleji’nde Çincenin yanı sıra Çin kültürü de öğretiliyor.

Okan Koleji’nde Çince dilini yaşayarak öğrenme imkânı

Okan Koleji, İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’nün iş birliği ve deneyimli kadrosu ile oluşturulan eğitim programıyla öğrencilerin Çinçeyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra geleneksel olarak düzenlediği Çin Kültürü Festivali ile Çin kültürünü ve Çin dilini tanımalarına imkân sağlıyor.

Eğitimin şekli yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Küçük yaş gruplarına Çince şiir, şarkı ve oyunlarla öğretiliyor. Büyük sınıflarda ise daha akademik bir şekilde Çince okuma, yazma şeklinde veriliyor.

Okan Koleji öğrencileri ayrıca, İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü tarafından Hanban’nın misafiri olarak Çin Dil Okulu’na katılarak Çin kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi olma ayrıcalığını yaşıyor.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz hafta online olarak düzenlenen 5. Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’nde Çince eğitim alan öğrenciler, katılımcılara Çin kültürünü ve dilini tanıtmak amacıyla; sergi, dans, tiyatro ve geleneksel gösterilerle yeteneklerini sergiledi.