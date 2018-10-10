Boşanma sürecinin ardından haciz işlerini yavaş yavaş yoluna koymaya çalışan Okan Kurt, sosyal medya hesabından iki gün önce paylaştığı bir fotoğrafın altına "Başlamak bitirmenin yarısıdır" yazınca, sevenlerine yeniden ayağa kalkmaya çalıştığının mesajını vermiş, bu fotoğrafın altına destek mesajları yağmıştı.

Bugün bir magazin programında ise bomba iddia ortaya atıldı.

Demet Akalın'ın organizatörlüğünü yapan Halil Yıldırım'ın, boşanma sürecinin ardından Okan Kurt'la arası bozulmuştu.

Bir dönem Okan Kurt'un da işlerini yapan Halil Yıldırım'ın geçen hafta sonu bir mekanda Okan Kurt'tan dayak yediği iddia edildi.

''SİZ BENİM PARAMI MI YİYECEKSİNİZ?''

Programda ikilinin ağza alınmayacak küfürlerle kavga ettiği anlatılırken, Okan Kurt'un "Siz benim paramı mı yiyeceksiniz..." cümlesini kurduğu da söylendi.

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