Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesi geçen yıl hazırlandı.

İddianameye göre Avukat Birkan Öztürk, Okan Kurt'un da ortağı olduğu Martaş Nakliyat AŞ'den alacaklı olan TIR şoförü E. P. adına iş mahkemesinde dava açtı.

Çıkan karar sonrası, alacağın tahsili için şirkete yönelik icra takibi başlatıldı. Yapılan takip sonrası ödeme yapıldı. İddianameye göre bu süreçte, Okan Kurt, E. P. ile telefonla görüştü.

"SENİ DE AVUKATINI DA HEPİNİZİ KALDIRACAĞIM"

İddianameye göre Okan Kurt telefonda, BirkanÖztürk'ü de kast ederek ''Seni de avukatını da hepinizi kaldıracağım'' dedi.

Bu görüşmeden haberdar olan avukat, Okan Kurt'u arayarak kendisine yönelik böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını sordu.

Bu görüşmede Kurt, avukata ''Siz kimsiniz kardeşim, beni mi tehdit ediyorsunuz? Avukatımla muhatap olun'' dedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Avukat Birkan Öztürk'ün, Okan Kurt'a yönelik şikâyeti nedeni ile 6 aydan 2 yıla hapis öngören 'Tehdit' suçlaması ile dava açıldı.

Davanın ilk iki duruşmasına katılmayan Kurt için mahkeme 26 Şuba'’taki son duruşmada 'Davetiye tebliğine rağmen sanığın zorla getirilmesine…' yönünde karar verdi.

Kararın gereği için 27 Şubat'ta, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Davanın bir sonrası duruşması Nisan ayı sonunda yapılacak. (Dinçer GÖKÇE/Hürriyet)

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