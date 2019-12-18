Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt da mücadeleyi takip etti. Okan Kurt'un ekrana yansıyan görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. Maçın ilk yarısında Okan Kurt, karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip ederken diliyle oynaması kameralara yansıdı. Kurt ve Akalın'ın Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile yakın dost olduğu biliniyor.

Gökhan Çıra'dan şok sözler

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra da, Galatasaray ile oynadıkları kupa maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Çıra, "Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera'sın bana gelip küfür ediyorsun sen Fatih Terim İmparatorsun demi ? Benim gözümde artık hoca falan değilsin. Yanında yardımcı hocan gelip bana kafa atıyor sen hala mafyalık yapıyorsun. Gökhan Çıra kim diyorsun GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen saha da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bu gün gördüm. ŞUNU DA BİLİN BENİ SAKIN EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN BEN EŞİMİN ÖLENE DEK ARKASINDAYIM EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM BUNU DA BÖYLE BİLİN ERKEK OLAN YÜZÜME KONUŞSUN