Okan Turan: Biraz ara verdim

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, geçen gün İstMarina AVM'de objektiflere yansıdı

19 Aralık 2018, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Okan Turan: Biraz ara verdim

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynadığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren Okan Turan, İstMarina AVM'de arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Arkadaşlarıyla toplantı yapacağını belirten Okan Turan, "Şu anda herhangi bir proje yok. Biraz ara verdim. Yakın dostlarımla buluşup ufak bir toplantı yapıp çıkacağım" dedi.

Okan Turan, bir saat durduğu alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.

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