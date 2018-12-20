Okan Turan: Biraz ara verdim

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynadığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren Okan Turan, İstMarina AVM'de arkadaşlarıyla bir araya geldi.

'ŞU ANDA HERHANGİ BİR PROJE YOK'

Arkadaşlarıyla toplantı yapacağını belirten Okan Turan, "Şu an da herhangi bir proje yok. Biraz ara verdim. Yakın dostlarımla buluşup ufak bir toplantı yapıp çıkacağım" dedi.

Turan, yaklaşık bir saat durduğu alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.



