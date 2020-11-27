Okan Üniversitesi’nden dijital defile
İstanbul Okan Üniversitesi etkinliklerini pandemi nedeniyle online düzenlemeye devam ediyor. Dijital defile ve yemek stilistliği sergileri online olarak ziyaret edilebiliyor.
27 Kasım 2020, Cuma 13:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarımları sanal podyumda sergilendi. Öğrenci tasarımları 5. Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon Fuarı’nda dijital bir defileye dönüştürüldü. Dijital defilede, öğrencilerin kıyafetleri 3 boyutlu modellenmiş mankenler üzerinde yerli ve yabancı moda profesyonelleriyle buluştu.
İstanbul Okan Üniversitesi’nde defilenin yanı sıra bir etkinlik daha pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü’nün Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık Dersi Öğrenci Sergisi bu yıl online olarak açıldı. Sergi, Güral Porselen'in katkılarıyla gerçekleşti. Sergiyi bu adreste gezebilirsiniz.
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