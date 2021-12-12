Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Okay Yokuşlu için Celta Vigo ile 2.5 milyon euro civarında bir bonservis üzerinde anlaştı. Premier Lig macerasının ardından Celta Vigo'ya dönen Okay bu sezon şans bulamıyor. Okay bu sezon 6 maçta sadece 32 dakika oynayabildi.
Futbol Okay Yokuşlu 4 sene sonra Süper Lig'e dönecek! Bonservis bedeli belli oldu
Yabancı sınırlamasının değişmesinin ardından Türk oyuncular yine kıymete bineceği için Galatasaray, Okay'ı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncu da dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray bonservis pazarlıklarına başladı.
Piyasa değeri 7 milyon olarak görünen Okay, düzenli oynamadığı için Celta da oyuncunun gidişine kolaylık sağlayacak. Bahis geçen meblağ ise 2.5-3 milyon euro civarı bir rakam.
Fatih Terim'in 6 numaraya bir transfer istediği biliniyor ve Okay da o pozisyonda oynuyor. Aytaç Kara'yı yetersiz bulan Terim, Avrupa tecrübesi ve milli takım tecrübesi olan Okay'ı kadrosuna görmek istiyor.
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