Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Okay Yokuşlu için Celta Vigo ile 2.5 milyon euro civarında bir bonservis üzerinde anlaştı. Premier Lig macerasının ardından Celta Vigo'ya dönen Okay bu sezon şans bulamıyor. Okay bu sezon 6 maçta sadece 32 dakika oynayabildi.