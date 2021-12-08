Türkiye Okey masasında dehşet! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Okey masasında dehşet! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Türkiye

Okey masasında dehşet! Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

İstanbul Başakşehir’de askere gitmek için gün sayan bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından okey oynarken sırtından vurularak öldürüldü. Pişman olup teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevin gönderilirken, yaşanan infaz anı ise kameraya yansıdı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 20:57 Son Güncelleme:
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Olay, Pazartesi akşamı Başakşehir Kayabaşı’nda bir kafede yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan Bedirhan Atbaş ile Mehmet L., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bir süre sonra iki taraf da konuyu kapattığını söyleyerek ayrıldı. Olaydan iki gün sonra Mehmet L., yanına aldığı tabanca ile Bedirhan Atbaş’ın bulunduğu kafeye gelerek, arkadaşını sırtından tabanca ile vurdu. Askere gitmek için gün sayan Atbaş sırtından ve kalbinden aldığı mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, zanlı Mehmet L. ise olay yerinden kaçtı.

Arkadaşını öldürdü, pişman olup teslim oldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece zanlı Mehmet L., pişman olduğunu söyleyerek karakola gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri biten zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İSTANBUL (İHA)

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