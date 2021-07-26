Oklar ve doğru renkler

MALZEMELER

Kâğıt ve renkli kalemler. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir kâğıdın üst kısmına çeşitli yönlere doğru birkaç ok işareti çiziniz. Bu farklı yönlere doğru olan ok işaretlerini renkli kalemleri kullanarak farklı renkli çemberler içerisine alınız. Aldıktan sonra okların altına düz bir çizgi ile sınır çekiniz. Şimdi ise çizginin altında kalan kısmı dolduracak şekilde karmaşık şekilde farklı yönlerdeki okları tekrar çiziniz. Çocuğunuzdan kâğıdın üstündeki oklar için belirlediğiniz renklere göre alt kısımda kalan okları da çemberler içerisine almasını isteyiniz.



