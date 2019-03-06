Oklu kirpiyi canice öldürenlere 19 bin lira ceza!

Şanlıurfa Siverek'te köpekle korkuttukları oklu kirpiyi yuvasından çıkaran ve sopalarla başına vurarak öldüren 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

H.D., A.D. ve E.D., isimli şüphelilere DKMP Genel Müdürlüğünce de 'Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 14 lira idari para cezası' olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

Mehmet SEZGİN/DHA

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