Oklu kirpiyi canice öldürenlere 19 bin lira ceza!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan oklu kirpiyi öldüren 3 kişiye, 19 bin 165 lira idari para cezası kesildi
Şanlıurfa Siverek'te köpekle korkuttukları oklu kirpiyi yuvasından çıkaran ve sopalarla başına vurarak öldüren 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
H.D., A.D. ve E.D., isimli şüphelilere DKMP Genel Müdürlüğünce de 'Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 14 lira idari para cezası' olmak üzere toplam 19 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.
Mehmet SEZGİN/DHA
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