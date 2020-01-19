Okmeydanı'nda büyük panik! İki metrobüs çarpıştı
Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, metrobüs şoförü tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yolculardan yaralanan olmazken, kazaya karışan iki metrobüs aracı çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı.