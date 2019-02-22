Okocha hakkında tutuklama kararı!

Eski Fenerbahçeli Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

22 Şubat 2019, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
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Okocha hakkında tutuklama kararı!

Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemeyen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi.

Lagos Mahkemesi'nde süren davalara da son 2 yıldır katılmayan Nijeryalının, son mahkemeye de katılmamasından dolayı böyle bir karar alındı.

Başyargıç Adedayo Akintoye, Okocha'ya 15 Nisan 2019'a kadar süre tanıdı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Frankfurt PSG ve Bolton formalarını giymişti.

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