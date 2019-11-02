Öksürüğü ne keser? Öksürüğü evde tedavi edecek doğal yöntemler

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Araştırmalara göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp da desteklediği öksürük başladığında evde kendimize hazırlayacağımız karışımlar sayesinde öksürük geçirme yöntemleri mevcut. Öksürük başladığında hemen önlem almak hastalığa yakalanmadan atlatmamıza bile vesile olabilir. Düzenli aralıklarla kullanılan bitki karışımlarıyla evde öksürük geçirmenin yöntemlerine bakalım.

Yeterince su tüketmek: Bu ilk okunuşta basit bir tavsiye gibi gelebilir fakat doktorların tavsiyesi üzerine günde 2 litre su tüketmek beden sağlığımıza iyi geldiği gibi boğaz kuruluğunu da gidereceğinden öksürük içinde faydalı olacaktır.

Havayı temizlemek: Bulunduğumuz ortamın bol bol havalandırılması öksürüğe neden olan sebeplerin ortadan kalkması için etkili bir çözüm olabilir.

Bitki çayı : Evde kolaylıkla hazırladığımız çaylar boğaz kuruluğu için oldukça faydalıdır. Ihlamur, ayva çayı, yaseminli portakal çayı ve kuşburnu çayı öksürük için birebir olan çaylardandır.

Vitamin takviyesi : En güzel vitamin takviyesini taze sebze ve meyvelerden alabiliriz. Greyfurt, mandalina, portakal, limon, kara lahana, ahududu, domates, ıspanak, taze fasulye, bezelye ve soğan gibi sebze meyvelerde bol c vitamini barındığından öksürüğün geçmesinde büyük ölçekte katkı sağlayacaktır.

Sıcak bir duş: Sıcak duş almak burundaki salgıları yumuşatacağı için öksürüğe de iyi gelecektir.

Bu bilgilerin yanı sıra birde öksürüğe iyi gelen karışımlar mevcuttur. Öksürüğe iyi gelen karışımlar;

Ihlamur çayı

Günde 2 - 3 bardak tüketmek öksürüğe iyi gelecektir. Ihlamur çayına bal ilave edersek dahada şifalı bir hale gelir. Ihlamur çayına bal eklerken çayın ısısının 40 derece altında olmasına özen gösterelim. Ihlamur çayının tadını değiştirmek için şeker eklemekte oldukça yanlış bir yöntemdir.

Ayva çayı

Uzun yıllardır ayva meyvesi ve yaprağı tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Ayva kabuğu, ıhlamur çiçeği, elma kabuğu, 3 adet kakule, 5 - 6 tane ayva çekirdeği bütün malzemeleri kaynamış ve ocaktan alınmış suyun içerisine koyulur 15 dakika demlenmesi beklenir ve günde 2 kere içilebilir.

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Taze veya kuru ayva yaprağı

Kuru ayva yapraklarını 10 - 15 dakika kaynatıp ılıklaşınca içebilirsiniz. Taze ayva yaprağı ile yapacaksanız 3 - 5 dakika kaynatıp ılıklaşınca içmeniz yeterli olacaktır. Günde en fazla 2 bardak tavsiye edilmektedir.

Ayva, bal ve ıhlamur

Ayva, bal ve ıhlamur öksürüğe karşı muhteşem bir tedavi yöntemidir. Ayva ve ıhlamur 6 - 10 dakika kaynatılır. Karışım ılıklaşınca içerisine bir tatlı kaşığı bal eklenir. Günde 2 - 3 fincan tüketebilirsiniz.

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Yaseminli portakal çayı

Portakal çayı öksürük için etkili bir çözümken kabuğunda bulunan esansiyel yağlar sayesinde tümör oluşumunu da engel olabiliyor. Portakal kabukları, 8 adet karanfil, 3 dilim kesilmiş taze zencefil ve bir tutam yasemin çiçeği kaynatılmış suyun içerisine bırakılır ve 10 - 15 dakika demlenmesi beklenir. Günde 3 defa belirli aralıklarla gece yatmadan 1 saat önce içilebilir. İhtiyaç duyulursa içerisine bir çay kaşığı bal eklenebilir.

Kuşburnu çayı

Yüksek oranda c vitamini ve güçlü bir antioksidan olan bu çay öksürüğe çok iyi gelecek.

Kuşburnu meyvelerini bir kapta kaynatırız. Kaynama işlemi bittikten sonra içerisine kabuk tarçın ve ekinezya ilave edilir. 10 dakika bekletildikten sonra içilebilir kıvama gelir. Günde en fazla 3 kere tüketmek mümkündür.

Toz karabiber ve bal

Tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek tüketirseniz bir sürü hastalığa şifa olabilir.

Öksürüğünüz uzun süredir devam ediyor ve ateş, üşüme, terleme vs. gibi bulgular eşlik ediyorsa muhakkak bir hekime görünmelisiniz.



