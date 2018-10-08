Ses kısıklığı, ağız kuruluğu, kuru öksürük, acı tat, boğaza yabancı cisim kaçma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren boğaz reﬂüsü, mide asidinin gırtlağa ulaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Boğazınızda gıcık, yanma, sabahları ses kısıklığı veya kuru öksürük şikayetleri yaşıyorsanız boğaz reflüsü olma ihtimaliniz yüksek! Asitli içecek ve yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi ve akşam yemelerinin geç saatleri kayması da eklenince bu hastalık kaçınılmaz!

Mide Reflüsü ile Farklı

Boğaz reﬂüsü, mide asidinin gırtlağa kaçması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Mideden gırtlağa ulaşan asit, boğazı tahriş eder ve hastalarda çeşitli şikayetlere sebep olur. Boğaz reﬂüsü ile mide reﬂüsü farklıdır. Çünkü mide reﬂüsünde göğüste ağrı, yanma ve ekşime olurken, boğaz reﬂüsünde bu semptomlar görülmez. Boğaz reﬂüsüne, boğazda oluşan yoğun rahatsızlık hissi ile aşağıdaki belirtiler eşlik eder.

Boğaz Reflüsünün Belirtileri

* Ses kısıklığı

* Seste kabalaşma

* Ses problemleri

* Gıcık şeklinde kuru bir öksürük

* Geniz akıntısı hissi

* Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı

* Boğazda tıkanma, yabancı cisim kaçma hissi

* Yutma Problemleri

* Solunum Güçlüğü

* Ağızda acı ve kötü bir tat hissi (bazen ağız kuruluğu)

Nasıl Tedavi Edilir?

Boğaz reﬂüsünün tedavisinde, hekiminizin belirlediği tedavi sürecini izlemek çok önemlidir. Boğaz reﬂüsünde, verilen ilaçların yanında diyet de tedavi sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Verilen reﬂü diyetine uyulması, hastanın iyileşme sürecini hızlandırırken hastalığın tekrarını da engelleyecektir.

Reflü Diyeti Nedir?

Boğaz reflüsü diyetinin mantığı, mideyi fazla doldurmamaktan geçer. Az ve sık yemelisiniz. Gece yatağa yattığınızda en az 2 saatlik açlığa sahip olmalısınız. Bu dönemde haşlama ve ızgara yiyecekler tercih edin. Anti asit beslenme prensipleri, reﬂü diyetine dost bir yaklaşımdır. Ihlamur, rezene, yasemin, papatya ve melisa çayı içebilirsiniz. Kayısı, muz, kavun, ananas, avokadoyu güvenle tüketebilirsiniz. Hazır meyve sularının yerine ev yapımı hoşaf, kompostoyu tercih edin. Süt ürünlerinden, peyniri tercih edin ve bol bol su içiniz.

Diyet ile Birlikte Nelere Dikkat Edilmeli?

Yüksek yastıkta yatın ve beli sıkan kıyafetler giymeyin. Karın bölgesini çalıştıran hareketlerden, tedavi süresi boyunca kaçınmalısınız. Mümkünse karın egzersizlerine tedavi süresince ara veriniz. Mide doluyken spor yapmayınız. Kuru ve klimalı ortamlardan uzak durunuz. Çünkü bu ortamlar, boğazdaki asit seviyesini arttıracaktır. Eğer bu ortamlarda bulunmak zorundaysanız mutlaka bol bol su için.

Sofranızdan Uzak Tutmanız Gerekenler

Boğaz reflüsü hastalarının, uzak durması gerekenler:

• Asitli veya mideye girdikten sonra asit oluşumunu arttıran yiyecek ve içecekler

• Kola, soda, gazoz gibi bütün köpüren içecekler

• Hazır meyve suları

• Çay, yeşil çay, kuşburnu, adaçayı, elma çayı

• Kahve ve kahvenin her türlü çeşidi

• Çikolata ve bol kakaolu yiyecekler

• Süt, yoğurt, keﬁr ve ayran

• Asitli meyveler; portakal, greyfurt, nar, limon, mandalina, kivi vb.

• Sirke çeşitleri

• Alkollü içecekler

• Aşırı baharatlı yiyecekler (karabiber ve tarçın kesinlikle yasak!)

• Çiğ soğan ve sarımsak (yalnız pişmiş olarak tüketebilirsiniz)

• Ketçap, mayonez ve hardal

• Hazır raf yiyecekleri

• Tuza yatırılmış gıdalar (turşu vb)

• Kızartmalar ve fast-food yiyecekler

Bazı durumlarda diyet, tek başına yeterli olmayabilir. Boğaz endoskopisi (kolay ve birkaç saniyelik bir işlemdir), ile boğazdaki reflü şiddeti tespit edildikten sonra hekiminizin önereceği asit düzenleyici tedaviler ile kalıcı bir sonuç elde etmeniz mümkündür. Hem allopatik, hem de homeapatik tedaviler sonuç vermektedir.

Tedavide Biraz Sabır!

Boğaz reflüsü hemen düzelmez, iyileşme süresi biraz zaman alır. Bazen 2-3 hafta, bazen de 2 aya kadar diyete uymak durumunda kalabilirsiniz. Eğer sabah ses kalınlığınız, boğazda gıcık hissiniz düzelmeye başladıysa doğru yoldasınız demektir.







